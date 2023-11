Ana Hickman fala pela primeira vez sobre agressão sofrida

A apresentadora Ana Hickmann falou neste domingo pela primeira vez sobre todo o drama que vem vivendo no caso de violência envolvendo seu marido, Alexandre Correra. Em conversa, Ana, deu detalhes de tudo que viveu e deixou claro que o casamento do casal já estava ruindo há tempos.

Ana Hickman afirmou que já entrou com o pedido de divórcio litigioso e medida protetiva baseando-se na Lei Maria da Penha, a apresentadora ainda relatou já ter vivido outros momentos difíceis na vida.

“O Alexandre começou a gritar e veio pra cima de mim com o corpo e eu falei assim: ‘Você vai me bater?’. Aí ele jogou o corpo e veio pra cima. Não me acertou porque eu me esquivei”.

Eu disse: ‘Se você vier pra cima de mim eu vou chamar a polícia. Ele tentou me abraçar pra não deixar eu chamar a polícia. Aí eu comecei a gritar, gritei muito: ‘socorro, chama a polícia 190’.

Ana, conta que teve medo do que poderia acontecer com ele naquele momento.

“Eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava, fiquei com medo dele. Nessa fração de 15 segundos, eu me sentei, botei o telefone em cima da mesa e ele tentou pular a janela. Foram três toques e a polícia me atendeu do outro lado. Ainda bem que eles me atenderam, se não eu não sei o que iria acontecer”.

Alexandre, ex-marido da apresentadora segue negando que tenha agredido a ex-mulher.