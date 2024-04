Desabamento de palco deixa feridos em MG

Um grave acidente durante a Festa do Pinhão em Barbacena acabou deixando três pessoas feridas. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (28), durante a apresentação do cantor Bruno Rosa. O que deveria ser uma celebração da música acabou transformou-se em uma cena de preocupação e alerta. Parte da estrutura do palco cedeu, resultando em ferimentos leves para três pessoas.

As vítimas se tratam de dois trabalhadores da produção do músico e um técnico de som. As vítimas foram prontamente atendidas e transportadas para um hospital local. O Corpo de Bombeiros está atualmente investigando as causas do desabamento de palco.

A Prefeitura de Barbacena, organizadora do evento, emitiu uma nota expressando que “todas as medidas cabíveis foram adotadas” e que a programação seria ajustada para garantir a continuidade segura das festividades.