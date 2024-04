Gusttavo Lima causa revolta ao levar cavalo para show

Na noite do último sábado (20), durante uma apresentação do Festival Buteco, o cantor sertanejo Gusttavo Lima acabou se tornando alvo de uma polémica. A cantor entrou no palco montado em um de seus cavalos, o que gerou bastante críticas nas redes sociais.

O momento de abertura do espetáculo foi marcado pela entrada triunfante do cavalo, batizado de Oregon, pertencente ao haras do próprio cantor. Oregon, da nobre raça Friesian, conhecida por sua beleza, inteligência e imponência, causou um alvoroço entre os espectadores e nas redes sociais.

Apesar das críticas, houve também aqueles que elogiaram a originalidade e a ousadia do artista em trazer algo tão diferente para seu show. Ainda assim, a presença do cavalo no palco gerou uma discussão fervorosa sobre os limites entre entretenimento e bem-estar animal.