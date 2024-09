Homem morre em tiroteio durante o show de cantora sertaneja

A cantora sertaneja Lauana Prado viveu momentos de tensão durante uma apresentação em Marília, interior de São Paulo, na última sexta-feira (31), quando uma briga no meio do público se transformou em um tiroteio. A situação rapidamente se tornou caótica, forçando a artista a deixar o palco imediatamente, preocupada com a segurança de seus fãs. No dia seguinte, Lauana utilizou seu perfil no Instagram para comentar o incidente, especialmente após a confirmação da morte de um fã.

Lauana Prado expressou sua profunda tristeza e preocupação ao se pronunciar sobre o trágico episódio. “A gente teve um episódio lamentável aqui em Marília, como todos os noticiários estão divulgando, e eu fiz questão de vir aqui falar pessoalmente sobre o assunto”, iniciou a cantora em seu vídeo.

Ela explicou que o show estava transcorrendo normalmente até que uma briga eclodiu entre os espectadores, seguida por disparos de arma de fogo. “No meio do show, tudo estava acontecendo bem, ocorrendo tudo bem, e a gente foi surpreendido por uma pessoa portando uma arma de fogo e, infelizmente, atingiu um indivíduo, matou uma e feriu outra”, contou Lauana, visivelmente abalada.