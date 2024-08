Irmão de Marília Mendonça deixa de seguir Maiara e Maraisa

A dupla Maiara e Maraisa confirmou na última semana que não vão participar do tributo à Marília Mendonça no dia 5 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo. O show contará com diversos artistas, como Murilo Huff, Zé Neto & Cristiano, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Péricles, Xamã, Jão, Alok e Yasmin Santos.

Após confirmar a ausência a internet começou comentar possíveis motivos. Após o anúncio da, João Gustavo, irmão de Marília, deixou de seguir o perfil oficial de Maiara e Maraisa no Instagram.

"Nesse momento vemos quem está com a gente e quer fazer que esse legado continue. Deixar de seguir fala por si só", disse João em conversa com o colunista Leo Dias.