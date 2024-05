Jorge e Mateus, param show após quase ser atingido por celular

O cantor Jorge, da dupla com Mateus, interrompeu um show da dupla na última sexta-feira para repreender um fã que atirou um celular contra a dupla sertaneja

O admirador em questão acabou jogando o aparelho em direção ao cantor sertanejo, onde quase o acertou na cabeça. O músico paralisou a apresentação, deu uma bronca no homem e ainda alertou para as consequências da ação.

Continue Lendo...

"Nunca mais você vai jogar um celular no palco. Promete para mim? Isso aqui machuca a gente! Imagina eu chegar em casa com um galo na cabeça. Meus filhos vão perguntar 'o que foi papai?'. 'Ah, um rapaz jogou o telefone porque queria uma foto e acabou pegando na minha cabeça'. Faz isso não", pediu ele.

Depois de sua reclamação com o episódio, o artista pediu paciência ao fã e prometeu que tiraria fotos com o rapaz assim que o show acabasse, e logo retomou a apresentação. "No final eu tiro com você", garantiu ele.