Marrone, passa bem após cirurgia de urgência

A cantor Marrone, da dupla com Bruno, precisou passar por uma cirurgia de urgência na tarde desta segunda-feira (17). Apesar na urgência, o cantor passa bem, segundo a assessoria de imprensa do cantor sertanejo, foi uma cirurgia de glaucoma.

O músico foi diagnosticado com a doença crônica que atinge o nervo óptico, que é responsável por conectar o olho ao cérebro, em estágio avançado nos dois olhos durante consulta de rotina e, por conta da gravidade do quadro, precisou ser internado para o procedimento.

"Marrone, dupla com Bruno, passou por um procedimento cirúrgico de urgência. O cantor foi diagnosticado com Glaucoma em estágio avançado em ambos os olhos. Em uma consulta de rotina, os médicos Dr. José Beniz Neto e Dr. Francisco E. Lima identificaram a gravidade do quatro. Marrone foi internado no Hospital de Olhos (CBCO), onde foi operado e passa bem", diz um trecho da nota oficial.