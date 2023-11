Munhoz e Mariano enfrentam ação judicial após polêmica com adolescente

A dupla sertaneja Munhoz e Mariano vem enfrentando uma situação bastante delicada que aconteceu em um dos shows da dupla em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. Segundo informações a ação está relacionada a um adolescente de 15 anos, que teria consumido uísque no palco durante a apresentação.

O fato aconteceu no dia 14 de junho deste ano, quando o adolescente foi convidado ao palco para uma “competição de dança “, com a promessa de uísque como prêmio, o pai do jovem, presente no show, tentou intervir ao ver seu filho consumindo álcool no palco, mas foi impedido pelos seguranças.

A defesa da dupla alega que o jovem já estava consumindo álcool antes de subir ao palco e que se apresentou como maior de idade. Sem acordo estabelecido o caso segue agora sobre segredo de justiça.