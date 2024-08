Simone Mendes bate recorde de público

Simone Mendes segue batendo recordes em sua carreira, a cantora alcançou agora um marco notável ao se apresentar para mais de 300 mil pessoas no Festival Macapá Verão. O festival marcou a primeira apresentação solo da cantora Simone Mendes no estado.

Durante o show, Simone Mendes brilhou com uma performance memorável, destacando seu mais recente sucesso, “Mulher Foda”. Lançada há apenas 20 dias, a canção já conquistou uma grande popularidade e foi recebida com entusiasmo pelo público. A cantora demonstrou sua felicidade com a calorosa recepção:

“Olha só que coisa linda, minha música ‘Mulher Foda’ com 20 dias de lançamento, já sendo cantada com muita força! Eu estou muito feliz, que noite especial tivemos. Já quero voltar, viu?!”, afirmou Simone.