Victor e Leo tem show cancelado no São João de Fortaleza

No último domingo (19), o prefeito de Fortaleza, anunciou a substituição da dupla sertaneja Victor e Leo na programação do São João de Fortaleza. Segundo informações a decisão teria partido após críticas severas devido à condenação do cantor Victor Chaves por agressão à ex-esposa.

A escolha da dupla acabou gerando indignação pública e levou a um debate sobre a idoneidade dos artistas contratados para eventos patrocinados por recursos públicos. “Mesmo que os cachês dos artistas sejam pagos por patrocinadores, trata-se de um evento público, e cabe à prefeitura essa decisão “, explicou o prefeito José Sarto, destacando a responsabilidade do município na escolha dos artistas.