Bioparque terá visitação aberta no carnaval

O Bioparque Pantanal estará aberto para visitação nos dias 1º, 4 e 5 de março, sábado, terça e quarta-feira de carnaval, respectivamente. Mas o público deve agendar a visita com antecedência e observar que a entrada no local será em horário reduzido.

O funcionamento do Bioparque durante o Carnaval será realizado entre às 8h30 e 14h30, com última entrada permitida até às 13h30. Em dias normais, o local funciona até 17h30. O público também poderá assistir a apresentações musicais no complexo.

Já no domingo e na segunda-feira de carnaval, dias 2 e 3 de março, a atração permanecerá fechada para manutenção interna.

A visita ao Bioparque é gratuita. Os agendamentos devem ser feito pelo site oficial bioparquepantanal.ms.gov.br.