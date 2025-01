Calor com possíveis pancadas de chuva predominam nesta quinta-feira em MS

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 25 cidades de Mato Grosso do Sul estão sob aviso de perigo potencial para chuva intensa. Os municípios localizados nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste podem registrar acumulados de até 50 milímetros no dia, com rajadas de ventos de até 60 quilômetros por hora.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 18-24°C e máximas entre 34 e 40°C para as regiões Sul, Sudoeste, Leste e Sudeste do estado.

Na região pantaneira espera-se mínimas entre 25-27°C e máximas entre 31-35°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas entre 32-34°C.