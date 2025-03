Camapuã abre processo seletivo na área da saúde com salários de até R$ 23,6 mil

A Prefeitura de Camapuã está com inscrições abertas para um processo seletivo que visa a formação de cadastro reserva para profissionais da área da saúde. As oportunidades são para candidatos com níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1.945,65 a R$ 23.625,82, dependendo do cargo e da titulação.

As vagas são destinadas a médicos do Estratégia Saúde da Família (ESF), técnicos e auxiliares de enfermagem, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. Os profissionais contratados atuarão com carga horária entre 20 e 40 horas semanais.

Os interessados devem se inscrever presencialmente até amanhã (19), das 7h30 às 10h30, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Pedro Celestino, nº 556, no Centro.

Para participar, é necessário atender aos requisitos exigidos no edital, como formação específica para o cargo e registro no conselho profissional correspondente.

A seleção será feita por meio da análise de títulos. O processo tem validade de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.