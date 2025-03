Capital do Pantanal aparece em epicentro de investigações contra abuso sexual infantojuvenil no Estado

Corumbá tem ficado em um epicentro de crimes cibernéticos ligados à abuso sexual infantojuvenil. Além de sucessivas operações realizadas ano passado, nesta quarta-feira (12) a Polícia Federal realizou uma ação para prender um homem investigado por esse tipo de crime.

Além do cumprimento do mandado de prisão preventiva, outros três mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Capital do Pantanal.

Essa ação faz parte de Operação Nacional “Proteção Integral”, realizada pela Federal em 22 estados. Em Corumbá, houve apoio da Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso (DAIJI).

“A operação tem como principal objetivo identificar e prender criminosos em todo o país que agem, principalmente, na internet com o intuito de armazenar, compartilhar, produzir e vender material de abuso sexual infantojuvenil”, divulgou a PF, em nota.

Esse tipo de crime que se concentra na internet, mas que pode trazer risco para abusos na vida real de crianças e adolescentes da região de Corumbá e Ladário, já gerou 14 fases de uma outra operação denominada Nicolau. A etapa mais recente dela ocorreu há menos de um mês.