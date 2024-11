Capital reforça atendimento pediátrico nas Unidades de Saúde

Nesta quinta-feira (7), as unidades de saúde de Campo Grande estão com plantões médicos distribuídos em turnos matutino, vespertino e noturno, atendendo tanto adultos quanto crianças.

A escala de médicos para o atendimento nos diversos horários varia de acordo com a demanda e a localização das unidades.

Unidades de Pronto Atendimento

Na UPA Cel. Antonino, um dos locais com maior número de médicos, estão escalados 8 médicos para atendimento adulto e 6 para atendimento infantil no período da manhã. À tarde, a equipe passa a contar com 6 médicos para adultos e 6 para crianças. No período noturno, são 5 médicos para adultos e 6 para o público infantil.

Na UPA Almeida, que não possui atendimento infantil, o plantão matutino conta com 6 médicos para adultos, enquanto o turno da tarde tem 7 profissionais. À noite, o número de médicos para atendimento adulto se mantém em 6.

A UPA Universitário, 5 médicos são destinados ao atendimento adulto e 6 para infantil no turno da manhã, enquanto no vespertino conta com 7 para adultos e 5 para crianças. À noite, a escala é de 5 médicos adultos e 4 pediatras.