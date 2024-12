Acrissul aposta em inovação e valorização da carne em 2024

Em 2024, a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) liderou iniciativas para fortalecer a pecuária diante de desafios internacionais. O setor enfrentou barreiras comerciais, como a suspensão da carne bovina de fêmeas pela União Europeia e o veto do Carrefour à carne do Mercosul.

Como resposta, a associação lançou um selo de qualidade que valoriza a carne produzida no estado, destacando o rigor ambiental e sanitário do processo produtivo. A iniciativa busca aproximar o consumidor e aumentar a competitividade da carne sul-mato-grossense.

Além disso, a Expogrande 2024 foi um marco para a Acrissul. O evento reuniu mais de 114 mil visitantes, movimentou R$ 570 milhões e consolidou-se como uma das maiores feiras agropecuárias do país. Com 18 leilões e um novo formato que separa shows das áreas técnicas, a feira reforçou a conexão entre o agronegócio e a comunidade.