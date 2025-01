Chuva intensa e temperaturas elevadas marcam o sábado em MS

O sábado (18), começou com tempo instável em Campo Grande, e a previsão para Mato Grosso do Sul indica chuva ao longo do dia, com acumulados entre 30 e 125 mm, especialmente nas regiões Leste (Anaurilândia), Sul (Dourados, Ponta Porã) e Norte (Coxim). A temperatura máxima no estado pode chegar a 37°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 59 municípios em alerta para chuvas intensas, com risco de queda de energia, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Para Campo Grande, a previsão inclui muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com máxima de 33°C.