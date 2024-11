Confira o que abre e fecha no feriado da Proclamação da República

A Feira Central funcionará no horário regular, das 16h às 23h.

De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG), o comércio poderá funcionar normalmente. A decisão de abrir ou não ficará a critério de cada empresário.

Nesta sexta-feira (15) é celebrado o Dia da Proclamação da República do Brasil, e alguns serviços em Campo Grande terão alterações no funcionamento. Veja abaixo o que abre e fecha na capital sul-mato-grossense:

Transporte Público

O transporte público operará com horários diferenciados, conforme a Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran). As linhas 054, 080, 515 e 522 seguirão o itinerário de sábado, enquanto as demais adotarão a programação de domingos e feriados.

Bioparque Pantanal

O Bioparque Pantanal, o maior aquário de água doce do mundo, estará aberto em horário especial, das 8h30 às 14h30. A última entrada será permitida às 13h30. A entrada é gratuita, mas a visitação deve ser agendada no site oficial.

Parque das Nações Indígenas

O parque estará aberto normalmente das 6h às 22h, oferecendo uma opção de lazer ao ar livre durante o feriado.

Serviços Públicos e Atendimento ao Cidadão

Correios : Todas as agências estarão fechadas, e não haverá entregas.

: Todas as agências estarão fechadas, e não haverá entregas. Bancos : Não funcionarão no feriado.

: Não funcionarão no feriado. Lotéricas : As unidades têm autonomia para decidir se abrem ou não.

: As unidades têm autonomia para decidir se abrem ou não. Detran-MS : O Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul e suas agências não terão atendimento ao público, mas alguns serviços estarão disponíveis no aplicativo e no site.

: O Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul e suas agências não terão atendimento ao público, mas alguns serviços estarão disponíveis no aplicativo e no site. Funtrab: A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul não abrirá na quinta (14) nem na sexta-feira (15).

Segurança Pública

Somente algumas delegacias estarão abertas para atendimento durante o feriado: