Duas pessoas são presas por tentativa de homicídio com fogo na Capital

Duas pessoas foram presas em flagrante por tentativa de homicídio no bairro Vila Carvalho, em Campo Grande. O crime aconteceu na manhã de domingo (19) e foi motivado por uma discussão ocorrida em uma boate. A vítima, de 31 anos, está internada em estado grave com 90% do corpo queimado.

Segundo o registro policial, todas as envolvidas são transexuais e trabalhavam como profissionais do sexo. A discussão na boate durante a madrugada levou à expulsão das suspeitas do local.

Ainda pela manhã, as autoras compraram gasolina e foram até a residência da vítima. No local, jogaram o combustível próximo ao corpo dela e ateou fogo.

As suspeitas foram localizadas na madrugada desta segunda-feira (20), após familiares e amigos da vítima informarem o paradeiro delas à delegacia. Elas estavam em uma pensão no bairro Amambaí e foram presas por equipes da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol) e da Delegacia de Homicídios (DHPP).