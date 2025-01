Gigantes da gastronomia chegam em Mato Grosso do Sul

Os nossos convidados chegam hoje à noite, direto de Barcelona, com uma escala em Guarulhos. A programação deles é cheia de atividades incríveis! Começando com uma visita oficial ao Bioparque Pantanal, onde poderão conhecer a rica biodiversidade da nossa região.

Com um olhar atento para os detalhes e uma paixão pela confeitaria, Patrícia tem conquistado prêmios e corações em diversos eventos gastronômicos. Sua habilidade em combinar sabores e texturas a torna uma referência no mundo da confeitaria.

Olá, ouvintes da coluna “Viagem de Sabores”! Hoje estamos prestes a receber dois gigantes da gastronomia. O renomado confeiteiro Cristian Escribà, da famosa confeitaria Escribà, em Barcelona, e a premiada confeiteira Patricia Schmidt, que tem encantado paladares com suas criações incríveis. Eles estão chegando a Mato Grosso do Sul para explorar os encantos de Bonito e os sabores únicos do Pantanal.

Depois, eles farão uma parada no mercadão de Campo Grande e na Casa do Artesão, onde poderão apreciar as delícias locais e as artesanato da nossa cultura.

Para o almoço, eles vão se deliciar no Pira, em Piraputanga, um lugar conhecido por sua gastronomia autêntica e saborosa. Em seguida, uma visita guiada à primeira vinícola de Mato Grosso do Sul, a Terroir Pantanal, vai proporcionar a eles um mergulho nas tradições vinícolas da região.

A noite será passada no bangalô da cabana Pachamama, em Camisão, onde poderão relaxar e recarregar as energias. No dia seguinte, uma visita a uma fazenda particular no Pantanal promete ser uma experiência inesquecível.

E o que vem a seguir? No sábado à noite, um jantar no Residenza, em Campo Grande, para experimentar o que há de melhor na culinária local.

De domingo a terça, eles estarão em Bonito, explorando o Recanto Ecológico Rio da Prata, a Estância Mimosa e a Gruta, além de desfrutar de refeições em restaurantes como a Casa do João e o Bacuri.

E aí, curtiu o roteiro? Temos certeza de que será uma experiência incrível para Cristian e Patrícia. Bora viajar pelo Pantanal e explorar esses sabores únicos juntos! Fique ligado para mais novidades e, até a próxima!

Confira a coluna Viagem de Sabores, com o chef Paulo Machado, desta quinta-feira