Gostosuras ou Travessuras? Halloween no Shopping CG traz programação com brincadeiras para as crianças

O Shopping Campo Grande preparou uma programação especial para o Halloween, para a criançada aproveitar a temporada de fantasias e guloseimas da festa norte-americana que ganhou fãs no Brasil, em especial os pequenos.

Caça aos doces, interatividade e solidariedade estão na programação que também contempla os adultos, com edição especial do Quintal Sesc para toda a família e com a Temporada do Terror na Cinemark’.

Quintal Sesc Halloween – Na sexta-feira (25) acontece o Quintal Sesc especial Halloween, que traz na gastronomia food trucks variados, com pasteis, burguer, choripan, doces, espetinhos, chopp, caldo de cana e até opção vegana.

Tem ainda a famosa feira de artesanato com acessórios, opções de presentes, sabonetes e chinelos artesanais, entre outros. Já a parte cultural terá brincadeiras e pintura facial para a criançada a partir das 17h com a Trupe Guavira e Sesc, Contação de histórias com a Trupe Guavira às 18h30 e a partir das 20h30, show com a cantora Dany Cristinne.

O Quintal Sesc tem entrada gratuita e acontece das 17h às 22h no estacionamento em frente à Riachuello. O espaço é democrático e aberto à presença de pets.

Vale ressaltar que caso haja mau tempo, a programação poderá ser cancelada.

Brincadeira e solidariedade – Mistério e diversão são garantidos na Caça aos Doces do Shopping, que acontece na próxima terça-feira (29) em duas sessões, às 18h e às 20h. A participação ocorre mediante inscrição prévia e doação de um brinquedo que será destinado a entidades assistenciais.

Cada sessão terá limite de participação de 30 crianças, que receberão um kit com doces, brinquedos e um mapa que indica onde encontrar os doces. O trajeto inicia na Criamigos e finaliza na Yuup Play.

Para se inscrever na sessão das 18h, basta acessar o link.

Já para a sessão das 20h, a inscrição deve ser feita pelo link.

As vagas são limitadas.

Doces e diversão – Na quinta-feira (31), a loja Criamigos também promove uma caça aos doces às 18h. Para participar é necessário adquirir ingresso no valor de R$ 160 que além de contemplar a dinâmica da caça aos doces, dá direito a duas horas de entretenimento na Yuup Play e R$ 100 para uso na loja Criamigos.

Serão disponibilizadas apenas 20 vagas e para a dinâmica que inicia na Criamigos e finaliza na Yuup Play e para adquirir o ingresso é necessário ir presencialmente à loja Criamigos.

Temporada do Terror – Para quem realmente gosta de levar sustos, a Cinemark traz uma programação especial. A Temporada do Terror traz clássicos do gênero com ingressos a R$ 13 entre os dias 31 de outubro e 06 de novembro. Os ingressos promocionais só têm validade na data prevista e para os filmes integrantes das sessões especiais.

Confira a programação: