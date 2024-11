Lote de gado furtado estava sendo comercializado em leilão na Capital

Com apoio da IAGRO, a investigação seguiu até uma propriedade em Rio Verde de Mato Grosso. A polícia identificou mais 92 cabeças de gado com marcas irregulares, pertencentes a fazendas vizinhas. Além disso, sete animais não tinham qualquer identificação ou marca de propriedade.

No dia 13 de novembro, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Abigeato (Deleagro) apreendeu um lote de gado furtado, que estava sendo comercializado em um leilão de Campo Grande.

O gado recuperado, avaliado em cerca de R$ 400 mil, foi devolvido às vítimas. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos ou beneficiários dos furtos.

*Com informações da Polícia Civil de MS

