Mulheres ganham força no agronegócio de MS com liderança jovem e ativa

A produtora rural e coordenadora regional do Agroligadas, Thays Felício, compartilha sua visão sobre o papel crescente da mulher no agronegócio de Mato Grosso do Sul. Thays destaca que a presença feminina tem sido um divisor de águas, especialmente na região de Costa Rica, onde as mulheres têm conquistado mais espaço e reconhecimento no setor.

A produtora rural explica que o movimento Agroligadas, fundado há seis anos no Mato Grosso, está ganhando força e expandindo com novos núcleos em estados como Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio Grande do Sul. Ela acredita que essa organização fortalece a presença feminina no campo, oferecendo suporte e criando oportunidades para mulheres no agronegócio.

A produtora rural enfatiza que é preciso entender e valorizar a responsabilidade da mulher no setor, destacando a importância de ocupar os espaços que elas estão reivindicando. Segundo Thays, o diferencial da liderança feminina, especialmente quando combinada com a juventude, é a capacidade de comunicação harmoniosa e a rapidez na implementação de ideias.