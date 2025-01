Rastreabilidade e certificação ganham força na pecuária brasileira

Aline Rohr, empresária e especialista em rastreabilidade, destacou as mudanças na pecuária brasileira impulsionadas pelas exigências dos mercados internacionais no CBN Agro deste sábado (11).

O futuro do setor, segundo Rohr, está na rastreabilidade e certificação. Atualmente, o Sisbov atende exclusivamente o mercado europeu, mas sua estrutura pode ser adaptada para outros países. Embora o aumento de animais rastreáveis dilua custos, muitos produtores podem não se adequar, e o preço dos serviços tende a crescer.

A empresária também destacou os desafios como a proibição do uso de estradiol em fêmeas. De acordo com Rohr, foi desenvolvido um sistema pela Associação Brasileira das Empresas de Certificação por Auditoria e Rastreabilidade (Abcar), para monitorar essas exigências, com prazos para adequação até março de 2025.