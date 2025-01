Confira o que abre e fecha na Capital no primeiro dia do Ano de 2025

O ano é novo, mas as regras para o funcionamento das lojas, shoppings e outros estabelecimentos continuam as mesmas, respeitando as regras presentes neste dia 1° de janeiro.

Shoppings

Shopping Campo Grande – Neste dia 1º, o espaço funcionará das 10h às 22h, com apenas áreas de alimentação e lazer atendendo ao público.

Shopping Pátio Central – Fechado no dia 1º de janeiro.

Shopping Norte Sul Plaza – Dia 1º, praça de alimentação e lojas de lazer ficarão abertas das 11h às 21h.

Shopping Bosque dos Ipês – No dia 1° de janeiro, apenas alimentação e lazer estarão abertos das 11h às 21h.

Comércio

Não abrirá as portas neste primeiro dia do ano.

Supermercados

Devido a normativa da Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (AMAS), eles não estarão abertos neste dia 1°.

Bioparque Pantanal

Não terá expediente entre os dias 30 de dezembro a 6 de janeiro de 2025, quando estará fechado ao público para manutenção.

Parque das Nações Indígenas

O Parque abrirá das 6h às 18h todos os dias.

Bancos

Não haverá expediente bancário e as compensações bancárias não serão efetivadas. Na Capital, as agências bancárias retornam ao atendimento normal no dia 2 de janeiro.

Coleta de lixo

Não estará operando neste dia 1° de janeiro.

Segurança Pública

Apenas as delegacias de plantão, a Centro e a Cepol, estarão funcionando neste feriado.