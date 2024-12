Deputados estaduais aprovam orçamento de R$ 26 bilhões para 2025

Projeto de Lei Complementar 16 de 2024 promove adequações no quantitativo de cargos por classe do cargo de Auditor do Estado, altera a tabela remuneratória e ajusta dispositivos referentes ao desenvolvimento funcional dos servidores.

Ainda durante a sessão plenária, na Ordem do Dia, outros sete projetos foram votados, seis deles eram também de autoria do Poder Executivo. Confira:

“É um crescimento de 3,5% a 4% em relação ao mesmo orçamento vigente neste ano, um crescimento bastante modesto. A perspectiva de inflação é da ordem de 4,5%. Então não mostra um crescimento em termos reais […] Mas é um orçamento com característica de bastante investimento, MS é o 2º estado que mais investe por habitante. Temos um orçamento com um DNA na área social importante, com R$ 3.3 bi no orçamento da educação, R$ 2.6 na área da saúde, mais de R$ 2 bi no orçamento de segurança pública e justiça, e mais de R$ 600 milhões na assistência social“, destacou o parlamentar.

O deputado estadual Pedrossian Neto, do PSD, foi o relator do projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e definiu como modesto, o aumento de cerca de 1 bilhão em relação a despesa de 2024, estimada em R$ 25,4 bilhões de reais. Ele também destacou áreas que vão receber o investimento.

O Projeto de Lei segue agora para sanção do Governo do Estado, que prevê na LOA a receita de R$ 26,4 bilhões para o próximo ano.

Após ser entregue pelo Governador do Estado, Eduardo Riedel, à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), a Lei Orçamentária Anual (LOA) foi aprovada pelos parlamentares na sessão plenária desta terça-feira (10). A proposta estima receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2025 e foi votada em redação final após receber emendas.

Evento gratuito acontece na sexta-feira, com apresentações de tradicionais canções natalinas no auditório da ASL

Projeto de Lei 234 de 2024 visa ajustar disposições às orientações do Comitê Gestor da Bolsa-Atleta e Bolsa Técnico, por meio do acréscimo de novas categorias a serem beneficiadas pelo programa e para prever o percentual mínimo de benefício que será destinado a cada gênero, a fim de evitar desigualdades e demandas judiciais.

Projeto de Lei 261 de 2024 autoriza a Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (Agehab) a doar, com encargo, lotes de terreno de sua propriedade a beneficiários do Programa de Produção e Adequação Habitacional Integrada e Fomento ao Desenvolvimento Urbano do Estado.

Projeto de Lei 262 de 2024 permite que a Agehab possa realizar novo procedimento de chamamento público destinado a selecionar Organização da Sociedade Civil (OSC), com o fim de formalizar parceria para a produção de empreendimento habitacional no “Bairro Izidro Pedrozo”, no município de Dourados, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Projeto de Lei 265 de 2024 autoriza a concessão de incentivo ou benefício fiscal às indústrias do ramo alimentício, relativamente às operações de saídas internas e interestaduais com produtos alimentícios resultantes da atividade de fracionamento.

Projeto de Lei 266 de 2024 altera a Lei 1.511 de 1994 para ampliar de dois para três o quantitativo de juízes auxiliares.

*Com informações da Agência Alems

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG