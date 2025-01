Desafios do pagamento de contas no mês de janeiro

O mês de janeiro de cada ano é cercado de desafios para o consumidor. O primeiro ciclo do ano concentra o pagamento das contas contraídas no mês de dezembro e os compromissos do início do ano, como IPTU e IPVA.



Segundo o colunista do Jornal CBN Campo Grande, Hudson Garcia, para conseguir equilibrar os pagamentos obrigatórios, é fundamental elencar prioridades e aproveitar os descontos.

“Para quem se programou, você está falando de 20% de desconto. É muito progressivo, do mesmo jeito que o IPVA, que também vem com desconto. Então, todos esses descontos de 10%, 15%, 20%, valem muito a pena, porque é muito acima do que é a inflação”, explicou.

Apesar da vantagem, o economista avaliou que, para quem não tem como pagar à vista, a ideia é fazer uma avaliação do acumulado de dívidas e aproveitar o parcelamento. Durante a conversa, Hudson analisou o impacto do reajuste do salário mínimo na cesta básica e no aumento de impostos.

Acompanhe a entrevista completa: