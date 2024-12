"É o início da justiça pela Sophia", diz pai da menina; julgamento dos acusados começa hoje

Após meses de espera e dois adiamentos, começa nesta quarta-feira (4), no Fórum de Campo Grande o julgamento dos acusados pela morte de Sophia, de anos, – crime ocorrido em janeiro do ano passado. A mãe da menina, Stephanie de Jesus, e o padrasto, Christian Campoçano, enfrentarão o Tribunal do Júri – onde são julgados os crimes dolosos contra a vida.

Com a voz embargada pela emoção, Jean Carlos Ocampos, pai de Sophia, foi um dos primeiros a chegar ao Fórum de Campo Grande para acompanhar o início do julgamento, que ocorre na 2ª Vara do Tribunal do Júri, que logo cedo já estava com todas as cadeiras ocupadas.

“Eu tô aqui pela Sofia. Coloquei minha dor e minhas ansiedades de lado para lutar por justiça por ela. Espero que a justiça seja feita, que olhem para a Sofia. Não olharam para ela com vida, mas que pelo menos agora reconheçam o mal que fizeram”, afirmou o técnico de enfermagem.

Jean Carlos Ocampos falou com a imprensa antes do julgamento iniciar. Foto: Gerson Wassouf/CBN-CG

Emocionado, ele contou como tem sido difícil lidar com a ausência da filha. “A saudade da Sofia é todos os dias. Ela faz falta em tudo, nos detalhes mais simples. Às vezes não durmo, não como, mas preciso continuar. Preciso lutar por ela”.

Jean também falou sobre o impacto de enfrentar os acusados no tribunal. “A primeira vez que vi os dois, era como se fossem leões no meu caminho. Mas eu encarei, e foi isso que me deu forças para prosseguir. Hoje vou olhar para eles novamente, e vou continuar lutando.”

Apoiado pela família, ele destacou a importância de ter esse suporte. “Minha família é minha base. Se eu caio, eles me levantam […] estamos de braços dados para continuar”.

O julgamento

Christian Campoçano será julgado por homicídio por motivo fútil, meio cruel, contra menor de 14 anos, além do crime de estupro de vulnerável. Stephanie de Jesus da Silva será julgada por homicídio doloso por meio cruel e por omissão, com as implicações da Lei 8.072/90 do Código Penal.

O julgamento, que será realizado ao longo de dois dias, terá a participação de diversas testemunhas, incluindo um investigador de polícia, uma médica e um médico legista.

No primeiro dia, serão ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, além do depoimento dos réus. O segundo dia será dedicado aos debates entre acusação e defesa, com a votação dos quesitos e a sentença prevista para o final da tarde.

O caso Sophia

Sophia de Jesus Ocampos morreu no dia 26 de janeiro de 2023. A mãe levou a criança já sem vida à UPA do Bairro Coronel Antonino. O laudo do Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) apontou traumatismo na coluna cervical como causa da morte, além de confirmar violência sexual não recente. A menina havia recebido atendimento médico 30 vezes ao longo de sua curta vida, incluindo por fratura na perna.

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG