"É preciso realizar exames de rotina e estar atento à formas de prevenção", diz especialista sobre casos de deficiência visual

Amanhã, dia 13 de dezembro, é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual. Estima-se que mais de 6 milhões de brasileiros tenham essa deficiência e este foi o assunto do quadro CBN Saúde durante entrevista nesta quinta-feira (12) com a médica oftalmologista, Christiana Hilgert. A especialista falou sobre as principais causas de cegueira, formas de prevenção, detecção e tratamento.

“Quando a gente fala de deficiência visual e de cegueira, existem dois tipos básicos: a cegueira reversível e a irreversível. Hoje no Brasil, e em países menos desenvolvidos, a menor causa de cegueira é a catarata, mas felizmente, por conta da tecnologia existente hoje e de cirurgia é possível recuperar 100% da visão, então essa não nos preocupa tanto. O que mais nos preocupa são os casos de cegueira irreversíveis, que hoje a maior causa em nosso meio é o glaucoma, chamado como um ladrão silencioso da visão. Por isso são tão importantes exames de rotina e estar atendo às formas de prevenção“, afirmou a médica oftamologista.

Confira a entrevista completa: