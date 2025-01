Filhotes de Caturrita resgatados no Pantanal são trazidos para reabilitação em Campo Grande

Quarenta e dois filhotes de caturrita foram levados nesta sexta-feira (3) para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) em Campo Grande. As aves foram resgatadas no mês de dezembro em uma área remota do Pantanal sul-mato-grossense, em uma operação realizada pela Polícia Militar Ambiental (PMA) de Corumbá.

O resgate aconteceu após uma denúncia de uma moradora da região do Cedro, que relatou a queda de um ninho. Cerca de 120 filhotes haviam caído, mas muitos não resistiram. A PMA utilizou um helicóptero para acessar o local e resgatar os sobreviventes.

Desde o resgate, as aves estavam sob os cuidados da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, vinculada à Prefeitura de Corumbá. Após 16 dias, os filhotes que sobreviveram foram transferidos para o CRAS, onde passarão por reabilitação com o objetivo de retornarem à natureza.

*Com informações da PMA