Fiscalização por drone recebe reforço de quatro novos aparelhos na Capital

Nesta semana (5), a fiscalização de trânsito de Campo Grande recebeu um reforço com a ativação de quatro drones monitorando.

Segundo o Tenente Vianey Turíbio, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran), os novos equipamentos potencializam o alcance de ação dos agentes de trânsito na Capital.

“Um agente parado ali, o campo de visão é muito reduzido. Então, com o equipamento drone, você pode estar sobrevoando o local e com certeza aumenta demais o campo da visão. É uma extensão do olho do agente”, explicou o Tenente Turíbio.

Desde abril deste ano, o BPMTran usa um dos aparelhos na fiscalização aérea das vias.

De acordo com o Batalhão, desde que os equipamentos de captura de imagens aéreas chegaram, os índices de acidentes de trânsito foram reduzidos. Conforme o Tenente Turíbio, isso se deve ao caráter educativo do monitoramento.

“No início aumentou o número de notificações, mas depois, com o uso dessa ferramenta, diminuiu a quantidade de infrações e automaticamente diminui drasticamente também o número de sinistros, de acidentes de trânsito. Então é uma ferramenta importantíssima”.

Entre as infrações mais cometidas em Campo Grande estão: uso de celular ao dirigir, parada em fila dupla e falta do uso de cinto de segurança.

