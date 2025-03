Folia para todos os públicos, 'Capivara Blasé' segue arrastando multidões no carnaval em Campo Grande

Após um primeiro dia com desfile, apresentações musicais e aproximadamente 40 mil pessoas reunidas na Esplanada Ferroviária em Campo Grande, o ‘Capivara Blasé, um dos blocos mais tradicionais da capital, segue com programação para toda a família também nesta segunda-feira (3). Durante entrevista ao vivo no Jornal CBN Campo Grande de hoje, o produtor do bloco, Vitor Samudio, deu mais detalhes sobre a criação do bloco, a história na cidade e a felicidade de ver que, a cada ano, mais pessoas decidem ir para as ruas curtir o carnaval.

“A gente percebe que o campo-grandense abraçou o carnaval de rua, os blocos de rua. E o ‘Capivara’ está aí para demonstrar isso, como um dos mais antigos da cidade, nós costumamos dizer que o ‘Capivara Blasé’ é o bloco das multidões […] Ontem a festa foi linda e foi dupla, junto com a conquista do Oscar. Foi incrível ver todos reunidos e comemorando felizes essa conquista enquanto curtiam o carnaval com os amigos na rua. E para hoje a expectativa é enorme também, vai ser uma grande festa“, disse Vitor.