Fundesporte apresenta balanço de ações em 2024 com foco em talentos e inclusão

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) divulgou nesta semana um balanço das ações realizadas em 2024. Entre os destaques, estão a criação do Sistema de Detecção de Talentos Esportivos (Sisdete), o mapeamento da gestão esportiva em todo o estado e a intensificação de programas voltados ao paradesporto.

O Sisdete foi desenvolvido para avaliar o perfil físico de jovens atletas e fortalecer a base esportiva. No último ano, o programa realizou análises de aptidão física, saúde e desempenho de cerca de dez mil estudantes-atletas do Programa MS Desporto Escolar (Prodesc).

Entre os avaliados, estavam 5,5 mil atletas de modalidades olímpicas, com idades entre 12 e 17 anos, e 150 participantes de modalidades paralímpicas. Além disso, o projeto incluiu a capacitação de 700 professores de Educação Física, promovendo qualificação técnica para os profissionais do Prodesc.

Outro destaque foi o mapeamento da gestão esportiva, que cobriu todos os 79 municípios do estado. Esse levantamento identificou estruturas esportivas existentes, necessidades emergentes de infraestrutura e dados sobre governança e políticas públicas relacionadas ao esporte. As informações coletadas formam uma base estratégica para orientar o desenvolvimento de ações voltadas ao setor esportivo.

No campo do paradesporto, a Fundesporte organizou iniciativas que ampliaram a inclusão e acessibilidade. Dois festivais paralímpicos foram organizados em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). A primeira edição incluiu oficinas de atletismo, bocha, natação, halterofilismo, tiro esportivo e tiro com arco. Na segunda edição, as oficinas foram voltadas ao voleibol sentado, atletismo e esgrima em cadeira de rodas, promovendo uma maior diversidade de modalidades para os participantes.

O Festival Surdolímpico, pioneiro no estado, chegou à sua segunda edição em 2024. Com mais de 100 participantes, o evento ofereceu oficinas de atletismo, voleibol e basquetebol, todas ministradas em Libras por professores surdos, que também atuam como atletas.

