Governador e deputados avaliam balanço de 2024 e discutem projetos de lei até o fim do ano

Nesta terça-feira (3) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), antes do início da sessão plenária, o Governador do Estado, Eduardo Riedel se reuniu com os deputados na sala da presidência. O foco foi apresentar um balanço do ano sobre os investimentos, projetos e ações do Estado, além de adiantar as perspectivas para 2025 e projetos de lei para encerrar a pauta neste ano.

“Estamos entregando à sociedade um volume de ações e o resultado é o crescimento do Estado, que é hoje o que mais investe no Brasil, tendo um dos menores índices de pobreza. O Estado tem quatro eixos definidos (verde, digital, próspero e inclusivo), mas que tem como prioridade fazer entregas diretas à população”, afirmou o governador.

Riedel citou que uma das prioridades é “perseguir” o fim da pobreza extrema no Estado, com uma série de ações transversais, desde os programas sociais até o momento de qualificação profissional e acesso ao emprego. “Esta é uma missão, as pessoas precisam ter comida na mesa, dignidade e depois seguir em frente”.