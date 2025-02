Guerra comercial impacta planejamento de safra nos EUA e abre oportunidades para o Brasil

A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, intensificada pelas novas tarifas impostas por Donald Trump, está impactando diretamente o planejamento da safra 2025/2026 no país. Com a expectativa de uma oferta menor de soja no mercado global, os produtores americanos devem ocupar mais área com milho, produto amplamente consumido internamente, o que pode beneficiar as exportações brasileiras de soja, que ganham espaço nesse cenário geopolítico turbulento.

Analise feita no Jornal CBN Campo Grande, pelo colunista Fabiano Reis, nesta sexta-feira (07), acredita que o cenário global do agronegócio deve benefiar o Brasil.