Proprietários de imóveis rurais na fronteira devem regularizar suas terras

Produtores rurais que possuem imóveis na faixa de fronteira de Mato Grosso do Sul, em um raio de até 150 km da divisa com o Paraguai e a Bolívia, devem comparecer ao cartório de registro de imóveis do seu município para realizar a ratificação das áreas.

A medida segue a Lei 13.178/2015, que determina a necessidade de ratificação dos imóveis localizados nos 45 municípios da região de fronteira do estado. A exigência não se aplica a propriedades originadas em títulos emitidos pelo governo federal dentro das glebas públicas da União ou por meio de assentamentos do Incra.

Os proprietários que não realizarem o procedimento até o dia 22 de outubro, podem enfrentar penalidades, incluindo a transferência do registro do imóvel para o nome da União.

Para verificar se um imóvel está localizado na faixa de fronteira, é possível acessar na página oficial dos Registros de Imóveis do Brasil na página oficial do IBGE.