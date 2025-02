As cotações do milho no Brasil estão cerca de 16% mais altas no mês de fevereiro, segundo o Cepea. A oferta limitada mantém os preços firmes no mercado spot, enquanto a prioridade segue na colheita da soja. Nesta sexta-feira (28), Fabiano Reis, na coluna CBN Agro mercado, explicou a alta.

“Isso ocorre porque a disponibilidade do milho está em baixam. Pois na vira de de ano, nos vinhemos com estoque mais baixo, o que fez com que o milho se valorisasse”, explicou.