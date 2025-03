MS se prepara para temporada de incêndios florestais com chuvas abaixo da média e altas temperaturas

Mato Grosso do Sul se prepara para enfrentar mais uma temporada de incêndios florestais em 2025, com a expectativa de chuvas abaixo da média histórica e temperaturas mais altas que o normal, especialmente entre os meses de março e maio.

A combinação desses fatores cria um cenário propício para o agravamento das condições de seca e o aumento das ondas de calor, o que pode intensificar os incêndios florestais, especialmente nos biomas do Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica.

A meteorologista e coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Valesca Fernandes, explicou que, nos últimos meses, a precipitação foi significativamente abaixo da média histórica, com destaque para o Pantanal, onde as chuvas não foram suficientes para aliviar a seca que persiste desde setembro de 2023.

“Mesmo com algumas precipitações desde janeiro, a quantidade não foi suficiente para amenizar a seca. O que se esperava era uma distribuição de chuvas mais regular, mas os dados mostram condições de seca e altas temperaturas”, afirmou Fernandes.

Em janeiro de 2025, dos 45 municípios analisados, 39 registraram chuvas abaixo da média histórica, enquanto apenas cinco tiveram precipitação superior à prevista. A previsão para o próximo trimestre é de temperaturas ainda mais altas e chuvas abaixo da média, o que torna o cenário mais propenso a incêndios.

Ações de combate aos incêndios

Com o cenário de risco elevado, o Governo do Estado iniciou ações de preparação para a Temporada de Incêndios Florestais (TIF) 2025. Um dos principais focos é a qualificação dos militares do Corpo de Bombeiros, com cursos de aperfeiçoamento em técnicas de combate e deslocamentos em terrenos de difícil acesso, como os encontrados no Pantanal.

O major Eduardo Teixeira, subdiretor da Diretoria de Proteção Ambiental (DPA) do Corpo de Bombeiros, destacou a importância da capacitação. “Vamos realizar uma série de cursos para garantir que, quando houver necessidade, o combate seja eficiente, especialmente no Pantanal, que possui dificuldades logísticas e geográficas”, explicou Teixeira.

Entre as ações já realizadas, destacam-se os cursos de direção e operação de veículos 4×4, que capacitaram os bombeiros para operar em terrenos desafiadores, e o treinamento em operação de drones, uma ferramenta importante tanto para missões urbanas quanto para o combate a incêndios florestais.

Com o ambiente cada vez mais propenso a incêndios, o Estado segue firme na preparação para enfrentar a temporada de incêndios florestais, focando na formação e treinamento contínuo dos profissionais que estarão na linha de frente, pronto para atuar em um dos biomas mais vulneráveis do país.

*Com informações da Sejusp