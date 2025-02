Oportunidade ou Risco para o Brasil?

Aumento de tarifas dos Estados Unidos afeta indústria brasileira, especialmente os setores de aço e alumínio. Hudson Garcia, colunista da CBN Campo Grande, destaca como o aumento das tarifas nos Estados Unidos compromete as exportações de aço e alumínio do Brasil, mas também aponta possibilidades de adaptação e novos mercados para compensar as perdas

“Com as tarifas mais altas, a competitividade dessas exportações fica comprometida, podendo resultar em uma retração da produção, impactos no emprego e na cadeia produtiva desse setor e, pior, uma pressão inflacionária muito maior nos Estados Unidos”, explicou o colunista.