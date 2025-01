Pancadas de chuva e tempo abafado definem o tempo nesta terça em MS

As pancadas de chuva típicas de verão e o tempo abafado, com temperaturas máximas entre 30°C e 40°C nos municípios, definem o dia em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (28).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, 63 municípios de Mato Grosso do Sul estão sob aviso de perigo potencial de chuva. Nesses locais (Centro-Norte, Norte, Oeste e Leste), o acumulado de chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 mm/dia, com rajadas de vento que podem alcançar entre 40 e 60 quilômetros por hora (km/h).