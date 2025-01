Paróquia celebra dia de São Sebastião e prepara festa para canonização de Carlo Acutis

“Era chão batido, lamaçal, e a capelinha era pequena. Nós preparávamos a comida em casa e a trazíamos para vender nas barracas cobertas com folhas de bacuri. A festa era um grande encontro de famílias e fé.”

“São Sebastião é um patrono que atravessa gerações. Ele foi acolhido tanto pelo homem do campo quanto pelos moradores da cidade. Sua proteção é reconhecida mundialmente, especialmente em momentos de dificuldade.”

O responsável pela paróquia, padre Marcelo Tenório, destacou a importância do santo para os fiéis:

São Sebastião é celebrado como protetor contra a fome, peste, epidemias e tempestades. Na capital sul-mato-grossense, a devoção remonta ao início do século passado, quando uma promessa envolvendo a preservação de gado acometido por uma peste culminou na construção da capela que deu origem à atual matriz.

O evento ganha destaque especial este ano devido à proximidade da canonização do beato Carlo Acutis, conhecido como o “influencer da santidade”.

Nesta segunda-feira (20), é comemorado o dia de São Sebastião, e a paróquia que leva o nome do santo, realiza a 75ª edição da festa em honra ao padroeiro, uma tradição que une fé, história e devoção.

Acutis será canonizado no Jubileu das Crianças e Adolescentes

Dona Margarida está presente na Paróquia todo dia 20 de janeiro, há 75 anos. Foto: Fernando de Carvalho/CBN-CG

Carlo Acutis: uma devoção que nasceu em Campo Grande

A festa de São Sebastião deste ano tem um significado especial por celebrar Carlo Acutis, cuja canonização será em abril, em Roma. O beato, reconhecido por sua santidade e proximidade com a tecnologia, ganhou notoriedade em Campo Grande após um milagre atribuído à sua intercessão ser reconhecido pelo Vaticano.

O padre Marcelo Tenório explicou como a devoção a Carlo começou na cidade:

“A devoção a Carlo Acutis “nasceu aqui”. Antes mesmo de ser conhecido na Itália, a comunidade da nossa paróquia já o venerava e divulgava sua história. Foi em Campo Grande que o milagre atribuído a ele aconteceu, envolvendo a cura de um menino com problemas graves no pâncreas.”

Foto de Carlo Acutis na paróquia. Foto: Fernando de Carvalho/CBN-CG

O sacerdote destacou ainda a relação do jovem beato com a modernidade, sendo um exemplo para as novas gerações:

“Carlo representa a santidade no mundo atual. Ele era um jovem comum, conectado com a tecnologia, mas dedicado à sua fé e ao próximo.”

Desde o início da festa, no dia 11, mais de 5 mil pessoas passaram pela paróquia.

Programação do dia 20 de janeiro