PM intensifica combate à violência doméstica na região pantaneira

6º Batalhão da Polícia Militar, por meio do Programa Mulher Segura (PROMUSE), está intensificando as ações contra a violência doméstica em Corumbá e Ladário. A Operação Thémis 2025, que ocorre entre os dias 17 e 25 de março, mobiliza policiais militares e parceiros para reforçar as ações preventivas e repressivas contra esse crime.

A operação inclui fiscalização das medidas protetivas, palestras educativas e campanhas de conscientização em escolas. Viaturas operacionais estão priorizando ocorrências de violência doméstica, com a garantia de que os agressores sejam conduzidos à delegacia.

A ação reforça o trabalho contínuo da Polícia Militar, que atua diariamente, 24 horas por dia, no combate à violência doméstica, buscando proteger as vítimas e assegurar a aplicação da lei.