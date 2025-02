Polícia encontra 25 cabeças de gado furtadas em propriedade arrendada em Corguinho

Uma investigação sobre furto de gado levou a Polícia Civil a apreender 25 cabeças de gado em uma propriedade rural no município de Corguinho. O local era arrendado por um homem já conhecido no meio rural por envolvimento em crimes de abigeato (furto de gado).

Os policiais chegaram ao endereço no último dia 27, durante diligências da Operação Protetor dos Biomas. No local, encontraram um veículo com características semelhantes ao usado em furtos recentes e bezerros sem marcações, o que dificulta a identificação dos animais.

A quantidade de bezerros era superior à de vacas paridas, indicando que os animais poderiam ter sido levados de outras propriedades.

Uma vítima que havia registrado boletim de ocorrência identificou os animais como parte do seu rebanho, furtado ao longo do último ano. Segundo o relato, os crimes ocorreram de forma contínua, com a retirada de um animal por vez, somando pelo menos 30 cabeças de gado levadas nesse período.

Os animais apreendidos foram devolvidos à vítima, e as investigações continuam para identificar possíveis comparsas e outros locais onde o suspeito possa ter ocultado mais gado furtado.

*Com informações da Polícia Civil de MS