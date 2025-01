Produtores rurais de MS têm até o dia 10 de janeiro para declarar área plantada de soja

O prazo já está valendo e produtores de Mato Grosso do Sul têm até o dia 10 de janeiro para cadastrar a área plantada de soja, referente a safra 2024/25. Essa é uma determinação do Ministério da Agricultura e obrigatória.

No Mato Grosso do Sul, o cadastro deve ser feito no site da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) como forma de manter atualizadas as informações de produção e evitar a ferrugem asiática, uma das principais doenças que atinge a cultura provocando perdas severas.

Na região de Maracaju, maior área produtora do estado, as lavouras estão bem desenvolvidas devido às chuvas mais regulares entre novembro e dezembro, mas o produtor segue realizando o manejo adequado.

Algumas lavouras plantadas mais cedo já estão passando pelo processo de colheita antecipada e em outras áreas, a previsão de início deste trabalho é a partir da segunda quinzena deste mês.