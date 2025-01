Secretários terão 60 dias "para mostrar serviço", diz prefeita durante posse

Foram empossados nesta segunda-feira (13) os novos secretários e diretores-presidentes da administração municipal para o mandato 2025-2028. O evento, realizado no Plenário da Câmara Municipal, contou com a presença de autoridades estaduais e federais, além de lideranças políticas.

Durante seu discurso, a prefeita Adriane Lopes (PP) deixou claro que espera resultados rápidos da nova equipe, e apontou que contratos de gestão foram implementados para garantir a eficiência no cumprimento das meta.

“Esse contrato assinado pelos secretários é baseada na iniciativa privada. Um contratado que não tem resultado é convidado a se retirar do cargo. E na nossa gestão não será diferente. Nós temos 60 dias para que os secretários e secretárias apresentem resultados. Nos primeiros 100 dias de governo, nós vamos apresentar para a cidade os resultados esperados pelos campo-grandenses”, afirmou.

Novas nomeações e desafios

A escolha do secretariado, segundo Adriane, foi baseada em critérios técnicos. “A escolha foi técnica, e vamos avançar com um novo modelo de trabalho para atender as demandas da cidade, incluindo saúde, educação e obras paralisadas”, afirmou.

Dos 26 nomes do secretariado, 24 já haviam sido divulgados anteriormente. Durante a posse, foi anunciado que Youssif Assis Domingos, ex-presidente da Câmara Municipal de Campo Grande e ex-deputado estadual, estará à frente da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais.