Sob protestos, vereadores aprovam reforma administrativa na Capital

A proposta de reforma na estrutura administrativa de Campo Grande foi aprovada sob protestos durante sessão extraordinária nesta quarta-feira (11) na Câmara Municipal de Campo Grande. O Projeto de Lei recebeu 25 votos favoráveis e agora segue para sanção da prefeita Adriane Lopes.

Apenas os vereadores Luiza Ribeiro (PT) e Professor André Luís (PRD) foram contrários à proposta, que define mudanças nas secretarias de Cultura, Juventude e Mulher. Com a aprovação do projeto, elas se tornarão Secretarias Executivas, subordinadas à Secretaria de Governo (Segov).

Durante a sessão, manifestantes exibiram cartazes pedindo a manutenção das pastas. Outra reclamação foi sobre o desmembramento de atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur).

Manifestam pediam a manutenção da Secretaria da Juventude (Sejuv) – Foto: Mateus Adriano/CBN CG

O vereador Beto Avelar (PP) destacou que o objetivo do projeto de lei é gerar economia para o poder público. “A mudança é estrutural. Hoje você tem vários secretários, um departamento pessoal. Com as mudanças, a gente tem uma diminuição de despesa. Você vai desengessar a secretaria. Mas o serviço prestado continua o mesmo“.

Já a vereadora Luiza Ribeiro (PT) afirmou que não existe justificativa clara para as mudanças. “Não foi apresentado quanto custa hoje a estrutura existente e quanto a cidade terá de economia com redução dessas secretarias. Além do mais, também não foi oportunizada a análise de todas as emendas como foi apresentado”.

A vereadora afirmou que irá judicializar a questão. “Nós vamos apresentar uma ação para o cancelamento desta votação”.