Surdoatletas se destacam no Campeonato Brasileiro de Ciclismo

Campo Grande sediou o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada e Mountain Bike para atletas surdos, neste final de semana. A competição reuniu ciclistas de diversas regiões do país, promovendo a inclusão no esporte e o desenvolvimento de surdoatletas em alto rendimento.

No sábado, os ciclistas participaram das provas de estrada, que incluíram as modalidades de 1.000 metros sprint e contrarrelógio individual. No domingo, foi a vez do Mountain Bike, com competidores de oito federações estaduais.

Entre os destaques do evento, a campo-grandense Tabata Larissa Rodrigues Lopes, de 32 anos, conquistou a medalha de bronze em sua primeira participação no ciclismo de estrada.

“Comecei a pedalar na pandemia por causa da ansiedade. Eu morava em apartamento e me sentia presa. Comprei uma bike simples e comecei a fazer passeios curtos, e isso me fez muito bem. Depois, investi em uma bike melhor e passei a treinar. Entrei em um grupo que pedala uma vez por semana, e eles me acolheram. Estou muito feliz com o resultado“, compartilhou a atleta.