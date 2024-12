Treinar de madrugada: segredo para resultados ou risco à saúde?

Por outro lado, o descanso adequado é essencial para a recuperação muscular e a saúde geral. Se o treino de madrugada comprometer as horas de sono, os resultados podem ser prejudicados, e o corpo pode sofrer com cansaço acumulado, queda de imunidade e piora na performance.

Treinar de madrugada pode ser uma estratégia eficaz para quem tem rotina apertada, mas é importante avaliar os prós e contras. Atividade física neste horário pode trazer benefícios, como maior disciplina e sensação de dever comprido logo cedo. Além, disso as academias tendem a ser mais vazias, permitindo treinos mais focados.

O segredo está no equilíbrio: se treinar cedo for sua única opção, priorize uma boa noite de sono, alimente-se adequadamente antes da atividade e respeite os limites do corpo. Assim, é possível alcançar resultados sem comprometer a saúde.

Confira a coluna Boa Forma CBN, com Dinei Carlos