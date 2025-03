UFMS abre inscrições para especialização em Gestão do Agronegócio em Nova Andradina

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está com inscrições abertas para a especialização em Gestão do Agronegócio, oferecida pelo câmpus de Nova Andradina. São 40 vagas disponíveis para candidatos com formação em diferentes áreas. O prazo para inscrição vai até o dia 31 de março.

O curso tem o objetivo de capacitar profissionais para atuarem na gestão do setor agroindustrial, com enfoque em liderança, planejamento, controle e tomada de decisões estratégicas.

A coordenadora da especialização, professora Silvana Kruger, explica que essa é a primeira vez que o curso será ofertado no câmpus e destaca a importância da iniciativa.

“O agronegócio é um dos setores mais estratégicos para Mato Grosso do Sul, especialmente na região do Vale do Ivinhema. Acreditamos que essa formação pode contribuir para o desenvolvimento de profissionais mais preparados para enfrentar os desafios da gestão agroindustrial”, afirma.

A grade curricular abrange temas como inteligência artificial no agronegócio, créditos de carbono, gestão de riscos, marketing, economia, sucessão familiar e cooperativismo. Segundo a UFMS, o curso é direcionado tanto para profissionais que já atuam no setor quanto para aqueles que desejam ingressar na área.

Para se inscrever, os candidatos devem apresentar documentos como RG, CPF, diploma de graduação, comprovante de quitação eleitoral e certificado de reservista para candidatos do sexo masculino.

Há ainda a possibilidade de inscrição em vagas destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, negros, indígenas e pessoas com deficiência.

As aulas estão previstas para começar no final de abril. O investimento necessário é de 24 parcelas de R$ 299. Mais informações estão disponíveis no edital da UFMS.

*Com informações da UFMS