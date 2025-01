Viagem de Sabores: Explorando Frutos Tropicais Brasileiros em 2025

A primeira do ano. E que tal um tema bem bonito e regional? Hoje vamos celebrar não só a gastronomia, mas também a riqueza dos sabores pantaneiros e as delícias que cada bioma brasileiro tem a oferecer.

À medida que entramos em 2025, quero convidar vocês a refletirem sobre uma reflexão que pra mim é muito especial: qual será o prato que vocês mais desejam saborear no próximo ano? Com a crescente valorização dos ingredientes locais e da sazonalidade, 2025 promete ser um ano gostoso e cheio de novas experiências gastronômicas.

Eu já escolhi o meu prato: é o lombinho de porco com calda de guavira (frutinha típica de nosso estado e sazonal de novembro), uma delícia que está no meu livro cozinha pantaneira e que aprendi com o Tó e a saudosa Égles do extinto restaurante Tapera em Bonito. E você?

Qual prato quer eleger pra 2025, conta pra mim no instagram: @chefpaulomachado . Quem sabe eu produzo o prato num Reels bem legal pra você.

Falando em sazonalidade, este ano, nosso ingrediente do ano é, ou melhor, são os frutos tropicais! Vamos explorar alguns deles, valorizando o que cada bioma nos oferece.

Começando pelo Cerrado, que nos brinda com frutos incríveis como a cagaita, conhecida pelo seu sabor adocicado e adstringente, o pequi, com seu aroma marcante, e a pitanga, que traz um toque de acidez refrescante. E não podemos esquecer da jabuticaba, que também se destaca na Mata Atlântica, oferecendo aquele gostinho de infância em forma de geleias, in natura ou licor.

Por falar em licor tem também o cupuaçu do bioma Amazônia e também o açaí que está por todo o Brasil.